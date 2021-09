Michelle Bolsonaro ataca Frota: 'Jair deveria propor CPI do oportunismo'

AM

Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR)



A primeira-dama Michelle Bolsonaro respondeu o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), nesta terça-feira (14/9), que protocolou um pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a facada dada no presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018. De acordo com Michelle, Frota é “oportunista”.

O comentário foi feito em uma publicação do irmão do ator Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso, sobre a CPI de Frota. "Bem, sendo assim, o Jair poderia propor a 'CPI do Oportunismo'. Lembro-me perfeitamente dele na porta da minha casa", escreveu.





Post de Thiago (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Frota, por sua vez, respondeu a primeira-dama. “De oportunismo a primeira-dama dá aula desde os tempos de secretária do PSC até à chegada ao Palácio”, respondeu.





Ontem, Frota afirmou que protocolou um pedido de abertura de uma CPI para investigar a facada que o presidente Jair Bolsonaro tomou, em 2018, em Juiz de Fora. “Estou agora na primeira hora protocolando um pedido de abertura da CPI da Facada. Estou convencido de que foi uma armação. Aproveitaram a doença que esse sujeito tinha na época e criaram essa narrativa do atentado. Ele foi de 8 segundos de TV para 24 horas de TV”, escreveu.