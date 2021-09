Documentos sobre licitação de ônibus em BH reaparecem após sumiço

Documentos encontrados devem ser analisados pela CPI da BHTrans, Polícia Civil e Ministério Público de Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)









As caixas serão arquivadas no cofre do Centro de Operações da Prefeitura de BH (COP-BH). Os documentos devem ser analisados pelos vereadores que fazem parte da CPI da BHTrans, na Câmara Municipal. Um dos pontos investigados pela comissão é justamente o processo licitatório de 2008.





Além da CPI, a Polícia Civil e o Ministério Público devem analisar os papéis.

O reaparecimento de documentos relativos ao processo de licitação para a escolha das empresas de ônibus de Belo Horizonte virou caso de polícia. Os papéis, que eram procurados pela Empresa de Transportes e Trânsito de BH (BHTrans) desde o começo do ano, foram entregues por um ex-funcionário da autarquia nesta segunda-feira (13/9). Um boletim de ocorrência será aberto para apurar o caso.