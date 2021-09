Pacheco diz que manifestações são bem-vindas no país: 'momento de crise'

Rodrigo Pacheco reafirmou a importância do respeito à democracia e da busca constante por pacificação entre os Poderes ao participar de solenidade no Memorial JK (foto: Alex Capela/Divulgação)



Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (Democratas), afirmou que as manifestações que ocorrem no país, independentemente da data em que são realizadas, são bem-vindas e precisam ser respeitadas, uma vez que esses atos compõem uma democracia viva.



Pacheco sobre nota de Bolsonaro: 'É disso que o Brasil precisa' O presidente doRodrigo Pacheco (Democratas), afirmou que asque ocorrem no país, independentemente da data em que são realizadas, são bem-vindas e precisam ser respeitadas, uma vez que esses atos compõem uma democracia viva.

“A vida do país passa por um momento de crise, sobretudo com a iminência de inflação, a realidade do desemprego, da fome e da miséria, de uma crise energética, de uma crise hídrica, que recomendam realmente que se coloquem à mesa qual o planejamento e quais as ações que nós temos para enfrentar esse problema e solucionar o problema dos brasileiros.”









Rodrigo Pacheco ainda considerou como uma sinalização positiva a carta à nação divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, na última quinta-feira (9/9), onde o presidente chegou a falar da importância da harmonia entre os Poderes.





O senador disse que espera que essa tônica de conciliação entre os Poderes se concretize de maneira duradoura. “Eu acredito muito nessa possibilidade de união nacional em favor do que interessa ao povo brasileiro”, declarou Pacheco.





Democracia e lembrança de JK

Durante a solenidade, o presidente do Congresso reafirmou a importância do respeito à democracia. Em seu discurso, o senador destacou que o político mineiro soube liderar a nação a favor do bem comum, da estabilidade política e do desenvolvimento econômico.





“Celebramos a vida e a obra de quem, ouso dizer, exerceu o mais importante mandato presidencial deste país. Juscelino Kubitschek celebrou nossa diversidade e construiu o que hoje compreendemos como nação, sempre com profundo respeito à Constituição Federal e à democracia. E deixou um importante legado como agente público por meio de seu ânimo conciliador, sua disposição para o diálogo e para composição de forças e perspectivas. Juscelino Kubitschek colocou o Brasil acima de qualquer sentimento pessoal e pôde, assim, liderar um projeto de otimismo e confiança no coração dos brasileiros. Um verdadeiro projeto de país”, frisou Rodrigo Pacheco.