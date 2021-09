São Luís tem manifestação pelo impeachment de Bolsonaro

São Luis no Maranhão (foto: MBL/Reprodução)

Uma marcha contra o governo Bolsonaro marcou a manhã deste domingo (12) na capital maranhense. Manifestantes se reuniram na Praça do Pescador para pedir o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido). Essa já é a quarta mobilização realizada em São Luís."Jair Bolsonaro é o maior estelionatário eleitoral do século XXI, ele enganou todos os seus eleitores e grande parcela da população. Crimes de responsabilidade fiscal é carta marcada de seu governo. O impeachment é a saída", afirmou Leonardo Arruda, presidente estadual do Partido Novo no Maranhão.Com faixas e cartazes "Fora Bolsonaro", o movimento uniu partidos adversários no campo político, além de integrantes da igreja evangélica em críticas ao presidente. O movimento também repudiou a fala de Bolsonaro ao visitar o Estado do Rio Grande do Sul."Hoje é um dia histórico e o nosso partido é o Brasil. Bolsonaro não tem condições de continuar no comando da nação. Ontem, vimos a visita do presidente no Rio Grande do Sul, ele com toda prepotência e arrogância fez uma piada homofóbica contra o governador Eduardo Leite (PSDB). Bolsonaro não respeita ninguém. Por isso, Fora Bolsonaro", afirmou o vereador e Presidente Municipal do Partido Democrático Trabalhista em São Luís, Raimundo Penha.O evento contou com os Partidos NOVO, PDT, Cidadania e Rede Sustentabilidade. O MBL também esteve presente.