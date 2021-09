'Não sou bolsominion': homem vai de verde e amarelo para protestos em BH

Manifestante vai com blusa da CBF para manifestação pelo impeachment de Bolsonaro (foto: Leandro Couri/EM/DA press)



Mas, em BH, um manifestante chama atenção. Lucas Gabriel Valadares, 31 anos, foi vestido com a camisa da seleção, utilizada por apoiadores do presidente, e carregando um recado: “Não me confundam com um bolsominion”. Branco ou Verde e Amarelo? Para as manifestações deste domingo (12/9) , convocadas pelo Movimento Brasil Livre e Vem para Rua, contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o traje a rigor é branco, para demonstrar “liberdade”.Mas, em BH, um manifestante chama atenção. Lucas Gabriel Valadares, 31 anos, foi vestido com a camisa da seleção, utilizada por apoiadores do presidente, e carregando um recado: “Não me confundam com um bolsominion”.





Questionado pelo Estado de Minas sobre a escolha do traje, o motorista de aplicativo, conta que o verde e amarelo foram “sequestrados da nação”.

“O que não está de acordo são as pessoas terem políticos de estimação. Bolsonaro não compriu nenhuma pauta do governo. Ele interferiu na PF, no processo da Lava-Jato, indicou pessoas indevidas para os cargos e interferiu no STF”, conta. “Ele traiu a sua própria campanha”, diz.

Lucas Gabriel Valadares, 31 anos (foto: Leandro Couri/EM/DA press)



Ainda de acordo com Lucas Gabriel, Bolsonaro mente ao dizer que o governo dele “acabou com a corrupção”. “Isso é uma calúnia. É uma mentira deslavada. Não é para investigar só o governo dele, mas sim todos. Ele mente a todo momento”, conta.





O motorista também citou as ações do presidente durante a pandemia de COVID-19. Questionado sobre nomes da terceira via, o motorista cita o nome do deputado federal André Janones (Avante-MG) e do ex-juiz Sergio Moro.





“Independe de ser de direita, esquerda, preciso de um país sem corrupção. Acredito na terceira via”, diz.





As manifestações em BH acontecem na Praça da Liberdade.