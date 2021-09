'Nem Lula, nem Bolsonaro': manifestantes carregam slogan do MBL em BH

AM





De acordo com o psicólogo Fernando Rocha, 60 anos, que carregava uma placa com a frase, o petista e o presidente “prejudicaram muito o país". “Bolsonaro prejudicou a democracia e Lula a economia”, diz.









Questionado sobre um possível nome para a "terceira via”, Fernando Rocha diz que ainda não existe um candidato que represente essas ideias. O psicólogo citou o ex-juiz Sergio Moro e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, como boas opções.





“Infelizmente, há um ano, das eleições, não temos nossa terceira via. Sou a favor do parlamentarismo no Brasil, exigindo partidos fortes”, conta.





César Péret, um dos líderes do MBL Minas Gerais, afirmou para o Estado de Minas, que os atos foram convocados pela liberdade da direita. “É uma demanda urgente para gente que já vem de manifestações políticas que transformaram os meios da política”, conta.





De acordo com Péret, Bolsonaro “traiu seus eleitores”. “Viemos aqui representar tanto aqueles que votaram em Bolsonaro, quanto aqueles que não”, conta. “Esses grupos passaram a participar do mesmo movimento: Fora Bolsonaro”, explica.





Na liberdade, os manifestantes protestam também contra as medidas adotadas pelo presidente na pandemia de COVID-19, as falas antidemocráticas do presidente e a favor da democracia.