Bolsonaro sobre manifestações: 'Alguém falou artigo 142? Se sim, parabéns'

Jair Bolsonaro na live de quinta-feira (foto: Redes Sociais/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante sua tradicional live nesta quinta-feira (9/9), criticou quem chamou as manifestações do dia 7 de setembro de antidemocráticas.

“Que manifestação antidemocrática? Alguém levantou lá a plaquinha pedindo o artigo 142? Se levantou, parabéns”, disse.

O artigo prevê que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.





“Parem de ver fantasmas. Caiem na realidade. A grande parte da população, entende o que é uma Constituição, o trabalho dos deputados, senadores...", afirmou o presidente.





Bolsonaro também criticou a cobertura da Globo e do Jornal Nacional. "A gente vê o Bonner falando que eu lidero atos antidemocráticos, enquanto a esquerda pede respeito para constituição, vacina... país tá vacinado, Bonner. Se a questão da COVID for resolvida com vacina, estamos no caminho certo", disse.