Bolsonaro: 'E o tanto de gente que fala 'Fora, genocida'? Um tantão'

Durante sua tradicional live, nesta quinta-feira (9/9) o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que está acostumado a escutar “Fora, Bolsonaro” e “Fora, Genocida”. “Faz parte da regra do jogo”, brincou.

O presidente falava sobre os atos do dia 7 de setembro que pediam o fim do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com ele, as pautas não seriam antidemocráticas, mas, sim, “liberdade de expressão”.