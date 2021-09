Rodrigo Maia ironiza áudio de Bolsonaro a caminhoneiros: 'Parece deprimido'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e deputado Rodrigo Maia (sem partido), ex-presidente da Câmara dos Deputados (foto: Agência Brasil) O deputado Rodrigo Maia (sem partido) comentou o áudio gravado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pedindo aos caminhoneiros que liberem as estradas do país. O ex-presidente da Câmara dos Deputados ironizou as declarações do chefe do Executivo e apontou que a greve é resultado 'desastroso' do discurso no feriado do Dia da Independência.













Ouvi agora o áudio do Bolsonaro falando para os caminheiros. Pelo tom, parece bastante deprimido com o resultado desastroso do seu discurso na terça. %u2014 Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) September 9, 2021







No áudio, confirmado pelo ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas , o presidente alega que o bloqueio nas estradas atrapalham a economia, provocando desabastecimento, inflação e prejudica a todos. Confira:





"Fala para os caminhoneiros aí, que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação e prejudica todo mundo, em especial, os mais pobres. Então, dá um toque no caras aí, se for possível, para liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui e agora. Mas não é fácil negociar e conversar por aqui com autoridades. Não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui e vamos buscar uma solução para isso, tá ok? E aproveita, em meu nome, dá um abraço em todos os caminhoneiros. Valeu”.