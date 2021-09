Caminhoneiros grevistas duvidam do áudio de Bolsonaro pedindo fim da greve

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

É tanta fake news inundando as redes sociais que os caminhoneiros seguidores do presidente Jair (sem partido) ficaram desnorteados e, por isso, em dúvida ao ouvirem o áudio do mandatário para que encerrassem a greve e liberassem as estradas.Na gravação, Bolsonaro diz que a ação "atrapalha a economia" e "prejudica todo mundo, em especial, os mais pobres". Mas seus apoiadores duvidaram do pedido do presidente e disparam em grupos mantidos no Whatsapp questionamentos sobre a veracidade do áudio."Acho que tem uma estratégia por trás disso tudo", opinou um, enquanto uma mensagem seguinte tentava justificar a fala do presidente: "É dele (Bolsonaro) sim, ele está fazendo o papel dele", emendou.Caminhoneiros a favor do governo Bolsonaro e adeptos de movimentos que criticam a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) promovem manifestações desde o 7 de Setembro e bloquearam rodovias em 15 estados , de acordo com o Ministério da Infraestrutura.Ainda de acordo com o Ministério da Infraestrutura, houve registro de manifestação de caminhoneiros em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, São Paulo e Pará.Na maioria dos locais, apenas carros pequenos, veículos de emergência e cargas de alimentos perecíveis estão tendo o trânsito liberado pelos manifestantes.