Vereador de BH salva cão e ainda participa de reunião da Câmara no Arrudas

Miltinho participa de reunião da CMBH sem sair do Ribeirão Arrudas (foto: Miltinho CGE/Arquivo pessoal e Abraão Bruck/CMBH)

"Está me ouvindo agora? A conexão não está boa". Assim, em frase quase protocolar para as sessões remotas provocadas pela pandemia de COVID-19, o vereador de Belo Horizonte Miltinho CGE (PDT) iniciou a participação na reunião plenária desta quarta-feira (8/9). O incomum, contudo, foi o local que sediou a fala do pedetista. Ao contrário dos colegas, ele não estava no gabinete ou em casa. O parlamentar "bateu ponto" do Ribeirão Arrudas, para onde ele havia ido a fim de resgatar um cachorro.





Para participar do debate, Miltinho foi içado da cabeceira do Arrudas. Ele falou do alto do ribeirão, nas proximidades do Bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste da cidade. "Estou aqui dentro do Rio Arrudas, para falar a verdade, fazendo um resgate. E participando da (reunião) plenária", disse aos colegas.



Se você está aflito com a situação, um spoiler: o cão foi devidamente salvo. Ao lado de funcionários de seu gabinete, Miltinho, eleito sob a bandeira da causa animal, efetuou o resgate. Operações do tipo são comuns para ele, que mantém projeto para recolher e proteger bichanos levados pelas águas.

Ao Estado de Minas, o vereador explicou o que levou a conciliar o expediente legislativo e a ajuda ao cachorro em perigo. "Tinha o plenário para fazer. E apareceu esse resgate. Não podia deixar um animal morrer sendo que podia dar um jeito de fazer (a participação no plenário) de dentro do rio. Foi o que fiz", afirmou.



Para poder encaminhar voto favorável a um projeto sobre a compilação de dados referentes a mulheres atendidas por políticas públicas municipais, Miltinho contou com providencial ajuda da tecnologia. "Fui com telefone e fone de ouvido e fui participando. Resolvi fazer de lá para mostrar a nossa luta".





Do Arrudas, Miltinho participou da reunião plenária desta quarta (8); em primeiro plano, Nely Aquino (Podemos), presidente da CMBH (foto: Abraão Bruck/CMBH)

Causa animal rendeu mandato

Resgatista, Miltinho foi escolhido por 4.176 belo-horizontinos na eleição do ano passado. A sigla CGE, que compõe seu nome político, faz referência ao Comando Guerreiro Eldorado, representação da Máfia Azul - torcida organizada do Cruzeiro - em um dos mais famosos bairros de Contagem, na Região Metropolitana.Ele é correligionário de Duda Salabert, vereadora mais votada da história da capital mineira. A bancada pedetista no Parlamento municipal tem, ainda, Bruno Miranda.