COVID-19: Vereadores de BH rejeitam moção de aplausos a Bolsonaro

Em sessão plenária, Câmara Municipal derrubou requerimento que propunha homenagem a Bolsonaro. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A Press)

Recuos

Outros projetos

Os integrantes darejeitaram, nesta terça-feira, uma moção deao presidente Jair(sem partido) por sua “atuação exemplar e valorosa” ante a pandemia do novo coronavírus. Foram 16 votos contrários ao requerimento. Outros oito vereadores se manifestaram favoravelmente.Houve, ainda, quatro abstenções. Além deles, 13 parlamentares não registraram seus votos. Wesley Autoescola (Pros), Jair Di Gregório e Fernando Luiz — ambos do PSD — apresentaram aA análise ocorreu de modo nominal. Ou seja: cada vereador precisou registrar, por meio do sistema eletrônico de votação, o “sim” ou o “não” à proposta. A sugestão foi feita por Pedro Patrus e Arnaldo Godoy, ambos do PT.O debate em torno do requerimento dividiu opiniões. Para justificar a homenagem, Wesley Autoescola citou medidas tomadas pelo governo federal, como a concessão do auxílio emergencial de R$ 600. “Como não aplaudir?”, questionou. Pedro Patrus, por outro lado, disse que, se o aval fosse dado, a Câmara passaria por uma “vergonha histórica”.Ao comentar o placar da votação, Jair Di Gregório criticou parlamentares que não votaram favoravelmente à proposta.“A gente pôde ver, agora, quem caminha com Bolsonaro, quem não caminha e quem fica em cima do muro. O Jair Bolsonaro vai vir até Belo Horizonte e estarei na comitiva dele. Quando eu ver um vereador que votou contra ele ou ficou em cima do muro, direi ‘aquele ali é traíra, não gosta do senhor’”, afirmou.Pedro Patrus comemorou o resultado. "A Câmara Municipal demonstrou ter critérios e juízo. Hoje, Belo Horizonte dorme com mais tranquilidade", opinou.A moção foi impugnada à época de sua apresentação, em maio. O pedido também partiu de Patrus. Por isso, a homenagem foi analisada nesta terça.Na sexta-feira, a pauta divulgada pela Câmara registrava que a homenagem a Bolsonaro tinha, além de Jair, Wesley e Fernando Luiz, as assinaturas de Orlei (PSD), Pedrão do Depósito (Cidadania) e Catatau do Povo (PSD).Nessa segunda, contudo, os três voltaram atrás. Pelas redes sociais, Orlei disse ter pedido a retirada de seu nome do texto e criticou a postura do presidente ante a COVID-19. Catatau do Povo, que alegou ter cometido uma "falha" ao assinar a moção, e Pedrão do Depósito, fizeram o mesmo.Pedrão, por sua vez, disse ter assinado a moção em maio, por conta, sobretudo, da liberação do auxílio emergencial. Outras atitudes de Bolsonaro, contudo, motivaram a retirada de sua assinatura.Segundo Jair Di Gregório, os vereadores retiraram as assinaturas por protestos de eleitores.Durante a reunião desta segunda-feira, a Câmara Municipal deu aval, em segundo turno, a dois Projetos de Lei (PLs). Um deles, proposto pelo líder do governo, Léo Burguês (PSL), altera a Lei Municipal sobre o Código de Posturas da cidade. A ideia é modificar questões ligadas ao licenciamento de estabelecimentos drive-in.A outra matéria, de autoria de Henrique Braga (PSDB), cria a campanha Abril Verde de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho.