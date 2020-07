Bolsonaro teve contato recente com ao menos 40 pessoas; veja a lista

O presidente Jair Bolsonaro confirmou no início da tarde desta terça-feira (7) que está com COVID-19 (foto: TV Brasil/AFP)

Com a confirmação nesta terça-feira (7/7) de que o presidente Jair Bolsonaro foi infectado pelo novo coronavírus, autoridades que se encontraram com o mandatário durante a última semana estão em alerta para a possibilidade de também terem sido expostas ao vírus causador da COVID-19. De acordo com a agenda presidencial disponibilizada pelo Palácio do Planalto, ao menos 40 pessoas tiveram contato com o mandatário desde a última quarta-feira (1º/7).

O presidente encontrou ministros, empresários, parlamentares, dentre outras autoridades. Algumas pessoas já fizeram a testagem que indica a infecção pelo novo coronavírus, como os ministros da Casa Civil, Walter Braga Netto; do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Os três testaram negativo. O embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, também fez o exame e está livre da COVID-19.

Além dos nomes que aparecem na agenda oficial, o presidente teve contato com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e com o corpo de funcionários da Presidência da República.

Apesar de ter sido diagnosticado com a doença apenas nesta terça-feira (7), Bolsonaro pode ter sido infectado muito antes disso. Ao anunciar que testou positivo para a COVID-19 no início desta tarde, ele revelou que sentiu "certa indisposição" no domingo (5/7) e que o seu quadro agravou na segunda-feira (6/7). O presidente afirmou que teve mal-estar, cansaço, dores musculares e febre, que chegou a 38ºC.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o período de incubação, tempo entre a exposição à doença e o momento em que os sintomas começam, é de cinco a seis dias, geralmente. Nesse intervalo, um paciente contaminado com o novo coronavírus pode ser o vetor da doença e transmitir para mais pessoas.

Veja a lista dos compromissos oficiais de Bolsonaro nos últimos seis dias

Quarta-feira (1º/7)

- Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente

- Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo

- Marcelo Reis Magalhães, secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania

- José Antônio Pereira Júnior, presidente da Rio Motorsports

- Deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), líder do governo na Câmara

- Deputado federal Osmar Terra (MDB-RS)

- Jorge Antonio de Oliveira, ministro da Secretaria-Geral

- José Levi Mello do Amaral Júnior, advogado-geral da União

Quinta-feira (2/7)

- Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores

- Deputado federal Fábio Ramalho (MDB-MG)

- André Luiz de Almeida, ministro da Justiça e Segurança Pública

- Jorge Antonio de Oliveira, ministro da Secretaria-Geral

- José Levi Mello do Amaral Júnior, advogado-geral da União

- Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional

- Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal

- Gilson Machado, presidente da Embratur

Sexta-feira (3/7)

- Walter Braga Netto, ministro da Casa Civil

- Antonio Paulo Vogel, ministro da Educação substituto

- Jorge Antonio de Oliveira, ministro da Secretaria-Geral

- Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo

- Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional

- Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

- Paulo Guedes, ministro da Economia;

- Marcelo Sampaio, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura

- Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração da Cosan

- Rubens Menin, fundador da MRV Engenharia

- Luiz Carlos Trabucco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco

- Candido Pinheiro, presidente do Grupo Hapvida

- Fernando Queiroz, presidente da Minerva Foods

- Carlos Alberto Oliveira, fundador da Caoa

- Eugênio Mattar, presidente da Localiza

- Francisco Gomes, presidente da Embraer

- Lorival Nogueira, CEO da BRF

Sábado (4/7)

- Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional

- Daniela Cristina Reinehr, vice-governadora de Santa Catarina

- Senador Esperidião Amin (PP-SC)

- Senador Jorginho Mello (PL-SC)

- Senador Dário Berger (MDB-SC)

- Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo

- Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores

- Walter Braga Netto, ministro da Casa Civil

- Fernando Azevedo, ministro da Defesa

- Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

- Todd Chappman, embaixador dos Estados Unidos no Brasil

Domingo (5/7)

- Sem compromissos oficiais

Segunda-feira (6/7)

- Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior, presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

- Paulo Guedes, ministro da Economia

- Roberto Mira, vice-presidente para assuntos de segurança da NTC&Logística

- Walter Braga Netto, ministro da Casa Civil

- Jorge Antonio de Oliveira, ministro da Secretaria-Geral

- Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo

- Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional

- José Levi Mello do Amaral Júnior, advogado-geral da União

- Mario Frias, secretário especial de Cultura do Ministério do Turismo

