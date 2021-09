7 de setembro: Patos de Minas tem atos a favor e contra Bolsonaro

No final do ato, uma mulher se emocionou e se ajoelhou no chão para orar (foto: Igor Nunes) O 7 de setembro em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi marcado por ato cívico na prefeitura e por protestos favoráveis e contrários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Ato a favor de Bolsonaro

Mais tarde, às 10h, várias pessoas se concentraram em frente ao 15º Batalhão de Polícia Militar, no Bairro Jardim Céu Azul. Vestidos de verde e amarelo, elas se preparavam para protestar em favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Algumas pessoas não usavam máscara de proteção. Dentre as pautas, estavam a não interferência do Supremo Tribunal Federal (STF) no governo federal, a implantação do voto impresso e a reeleição de Bolsonaro em 2022.

Tratores, caminhões, motocicletas e carros seguiram em carreata pela Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira e pela Rua Major Gote, a principal de Patos de Minas. Pelo menos seis quarteirões foram ocupados pelos veículos. Houve buzinaço e execução do hino nacional em carros de som. Às 11h, o comboio chegou ao Parque de Exposições, no Bairro Alto Caiçaras, onde os manifestantes se reuniram, fizeram uma oração e acompanharam a execução do hino nacional.

A Polícia Militar acompanhou o protesto a distância, nenhum incidente foi registrado. Um dos organizadores, Adrian Paz, explicou que o ato foi organizado de última hora. "Eu estava em Brasília e o pessoal me chamou para organizar aqui. No final deu certo e essa é a maior carreata da cidade. Não queremos nenhuma forma de totalitarismo, não queremos nenhuma forma de opressão, nós queremos trabalhar com liberdade" afirmou ele.