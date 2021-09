Deputado Paulinho da Força sobre Bolsonaro: 'O presidente endoidou de vez'

Deputado Paulinho da Força (SD) defende impeachment de Bolsonaro após atos do 7 de setembro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Em entrevista à "CNN", nesta terça-feira (7/9), o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) confirmou que passará a apoiar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso Nacional. “Bolsonaro passou de todos os limites”.









Três vezes deputado nos mesmos mandatos de Bolsonaro, Paulinho conhece bem o presidente. No entanto, a experiência de 12 anos de convivência dentro do Congresso Nacional, não evitou que o parlamentar depositasse sua confiança no executivo: “Imaginava que poderia ter melhorado”.





Decepcionado, ele compara as atitudes de Bolsonaro a de um gato preso. “É como se fosse um gato preso em um quarto e aí começa a esculhambar todo mundo… A atacar as entidades, a atacar as instituições e as pessoas". Para ele, Bolsonaro “é uma pessoa bem desequilibrada".

Ainda segundo o parlamentar, o líder do executivo vem cultivando relações políticas cada vez mais autoritárias. “O que a gente também viu foi um presidente isolado, os políticos não participaram dessas manifestações”.

Ao se referir aos apoiadores, Paulinho foi ainda mais enfático: “aqueles malucos”. Para ele, Bolsonaro esperava uma manifestação violenta e, ainda, acreditava que a depredação poderia favorecer sua posição na crise com o Supremo Tribunal Federal (STF).





“Acho que o presidente gostaria que aqueles malucos que o cercam tocassem fogo no Congresso Nacional, quebrassem o Supremo Tribunal… Que destruíssem o Supremo”, comentou. “Assim ele teria mais motivos pra poder continuar fazendo o que ele vem fazendo".





Em sua fala, o parlamentar defendeu a inexpressividade dos atos inflamados pela base bolsonarista. Ele esperava uma adesão maior da população “pelo tamanho da propaganda que foi feita nesses mais de 30 dias”.



Saindo da neutralidade

O Solidariedade passará a apoiar o impeachment de Bolsonaro e, de acordo com Paulinho da Força, a sigla tem planos de trabalhar em conjunto com o maior número de partidos possíveis, com a sociedade civil e grupos de empresários.









Na próxima semana, vou reunir a executiva do Solidariedade para debatermos o posicionamento do partido sobre abertura do processo de impeachment de Bolsonaro. Mais uma vez, o presidente afrontou a democracia e deu provas de que não vai parar com os ataques às instituições %u2014 Paulinho da Força (@dep_paulinho) September 7, 2021 Uma reunião entre representantes de diversos partidos será convocada na próxima semana. A proposta é engrossar um pedido de impeachment e defender a abertura do processo na Casa. Segundo o parlamentar, o objetivo é “se livrar de Bolsonaro antes de 2022".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira