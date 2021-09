Presidente da Ajufe diz que Bolsonaro incitou apoiadores contra o STF

Bolsonaro faz discurso antidemocrático durante ato no 7 de Setembro (foto: Paulo Lopes/AFP)

O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Eduardo André Brandão, resolveu se manifestar em defesa do Judiciário após o presidente Jair Bolsonaro voltar a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) , declarando que não respeitará qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes.

O discurso foi feito durante manifestações nesta terça-feira (7/9) em comemoração a Independência do Brasil. Segundo Brandão, o presidente teria incitado os apoiadores contra a Suprema Corte. Bolsonaro xingou o magistrado e pediu sua saída.

"O presidente da república agiu de forma irresponsável e deu um péssimo exemplo ao pregar desobediência à determinações judiciais e, mais uma vez, lançar ataques pessoais a ministros do Supremo Tribunal Federal. As decisões judiciais são passíveis de recursos e podem ser impugnadas, conforme prevê a legislação processual. Portanto, é preciso repudiar discursos de ameaça ou de ódio contra qualquer magistrado", disse Brandão.

O presidente da associação falou ainda sobre a necessidade de pacificação neste momento: "Atitudes desarrazoadas como essa afrontam as instituições da república e atentam contra a estabilidade democrática. Nesse momento, nosso país precisa de pacificação e respeito às leis, sobretudo aos mandamentos constitucionais, para enfrentar os efeitos da pandemia da COVID e a crise econômica, impulsionada pela alta da inflação e crescente desemprego”.

A Ajufe é uma das mais importantes e representativas entidades da magistratura nacional. Com quase 50 anos de história, reúne juízes federais, desembargadores federais, ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).