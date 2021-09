Moraes: 'Liberdade somente se fortalece com absoluto respeito à democracia'

Alexandre de Moraes é alvo de bolsonaristas em manifestações neste dia 7 de setembro (foto: Victoria Silva/AFP - 20/08/2021)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou o Twitter para se posicionar sobre o dia 7 de setembro, que marca a Independência do Brasil, nesta terça-feira. Ele é um dos principais alvos dos bolsonaristas que estão nas ruas pedindo o fechamento do STF.





"Neste sete de setembro, comemoramos nossa independência, que garantiu nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia", escreveu Moraes na rede social.O ministro é responsável pelo inquérito das fake news, que tem como alvo aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Moraes quem expediu, por exemplo, o mandado de prisão contra Roberto Jefferson (PTB).Nesse sábado (6/9), Moraes também mandou prender um ex-policial militar em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas Gerais. Cássio Rodrigues Costa Souza o ameaçou de morte no Twitter.“Terça-feira (7 de setembro), vamos te matar e matar toda a sua família, seu vagabundo”, escreveu o ex-PM no Twitter. Além de ameaçar Moraes, o ex-militar também o chamou de “careca FDP” e "advogado de merda”.



O ministro também determinou a realização de uma série de diligências no âmbito do inquérito sobre os atos antidemocráticos que ocorrem neste feriado. Entre as medidas está o bloqueio de saques das contas bancárias da Associação Nacional dos Produtores de Soja e da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, sob suspeita de financiarem as manifestações de ataque à democracia e às instituições. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo jornal Estado de S. Paulo.



Bolsonaro ataca ministro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) manteve o tom de ameaça ao Supremo Tribunal Federal (STF) em discurso a apoiadores na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, neste 7 de Setembro.



Os ataques se concentraram no ministro Alexandre de Moraes. Sem citar nomes, Bolsonaro comentou das prisões determinadas pelo jurista.



“Não mais aceitaremos que qualquer autoridade, usando a força do poder, passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer certeza que venha de fora das quatro linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos Três Poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil”, afirmou o presidente.



Bolsonaro também chegou a fazer ameaças ao STF, incitando ruptura caso o presidente Luiz Fux não tome providências contra Moraes.



“Ou o chefe desse Poder enquadra o seu, ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada Poder desta República”, ameaçou.