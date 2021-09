O deputado bolsonarista Bibo Nunes (PSL-RS) desafiou neste domingo (5/9) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a pedir para sair do cargo. Nas redes sociais, o parlamentar alegou que o jurista deveria “ter uma faísca de patriotismo e se demitir”.

A revolta do deputado veio após Moraes intimar a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) para prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito das fake news. No sábado (4/9), Bibo alegou que a situação do ministro é “insustentável” e que o povo quer ele fora para “a volta da harmonia entre os poderes e respeito a Bolsonaro”.