'Vamos invadir o STF': veja o que diz Wellington Macedo, preso por Moraes

Blogueiro conservador bolsonarista Wellington Macedo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

No fim da tarde desta sexta-feira (3/9), a Polícia Federal prendeu o blogueiro conservador bolsonarista Wellington Macedo. A ordem foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news a Corte.Confira as declarações mais polêmicas do jornalista, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).