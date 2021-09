Moraes autoriza transferência de Roberto Jefferson para hospital particular

(foto: Reprodução)

O ministro, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, neste sábado (4/9), que o presidente do PTB,, deixe o Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo Penitenciário de Gericinó parano Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. O ex-deputado está preso desde o último dia 13, por participação em suposta milícia digital que ataca instituições democráticas.