Carla Zambelli é intimada a depor na PF sobre manifestações do dia 7

A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) foi intimidada, neste sábado (4/9), para prestar depoimento à Polícia Federal no âmbito do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF). A determinação foi do relator da investigação, ministro Alexandre de Moraes.

“Mesmo sem ter acesso aos autos, em respeito à Polícia Federal e a Constituição, me farei presente. É certo que para mim, o mar ficará agitado após essa oitiva, mas nada impedirá que mantenha minhas convicções e acredite naquilo que sempre defendi”, escreveu.

Carta aos brasileiros



Na data de hoje fui intimada pela Polícia Federal a prestar depoimento nos autos do INQ4879/STF, por ordem do Ministro Alexandre de Moraes.



A ordem determina que minha oitiva se realize até domingo, amanhã, ou seja, antes do dia 07/09/2021.



Na carta, Zambelli relembra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e as manifestações de 2013.





“Aproveito esse momento para relembrar ao povo, que por sua vontade, sem quebrar qualquer vidraça, retiramos uma Presidente da República do Palácio do Planalto. É com esse mesmo espírito que conclamo a todos meus amigos eleitores e cidadãos brasileiros a comparecerem às manifestações da Nova Independência com o propósito de pacificar o país, unir o país em prol da defesa da Constituição e das liberdades, sem qualquer ato de violência ou ataque a quem quer que seja”, disse.

As manifestações do dia 7 de setembro foram inflamadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nos últimos meses, ele vem falando para apoiadores que ganhou as eleições presidenciais de 2018 em primeiro turno.

Para o presidente, as eleições foram fraudadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As declarações de Bolsonaro resultaram em uma briga do chefe do executivo com o presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso.





Barroso defende que as eleições são justas e que as declarações do presidente não passam de fake news.





Após diversos xingamentos direcionados a Barroso, ao TSE e também ao STF, o ministro Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news.





A ação implodiu uma verdadeira “guerra” contra o Supremo. Agora, apoiadores do presidente marcham para Brasília para protestar contra a Corte, pedir o voto impresso e auditável, o impeachment de Barroso e Moraes, e caso a Corte não caia, a implantação de um regime militar.