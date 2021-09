Em Pernambuco, Bolsonaro faz nova motociata com apoiadores

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro participa neste sábado, 4, de mais um passeio de motociclistas, desta vez no agreste pernambucano. Ele se reuniu com apoiadores no município de Santa Cruz do Capibaribe - o único em Pernambuco onde teve mais votos do que Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições de 2018.Centenas de pessoas participam do evento na manhã deste sábado, inclusive crianças. A grande maioria não usa máscaras - inclusive o presidente - e as cenas de aglomeração são constantes. Apesar de trafegarem em rodovias, alguns participantes do ato também não usam capacetes.

Sob um palco, ao se dirigir aos apoiadores, Bolsonaro defendeu a "liberdade de expressão" e convocou manifestações na próxima terça-feira. "No próximo dia 7, todos nós temos um encontro, vamos defender a liberdade de expressão", afirmou.

Ele voltou a fazer críticas a quem atua "fora das 4 linhas", citando o Supremo Tribunal Federal. "Aqueles que ousam não respeitar a Constituição serão colocados no seu devido lugar", disse.