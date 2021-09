Mandetta sobre atos no 7/9: 'Defender o quê? Fome? Desemprego?'

Ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (foto: Agência Brasil) O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, criticou neste sábado (4/9) manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que prometem ir às ruas no feriado de 7 de setembro, comemorado Dia da Independência. Ele questionou o motivo de ir às ruas quando o país enfrenta uma crise político-econômica.









Você que vai pra rua no 7 de setembro, está indo defender o que, exatamente? O aumento da fome e do desemprego, a gasolina cara, a crise energética, as mansões ou a impunidade do presidente e da família dele? %u2014 Henrique Mandetta (@lhmandetta) September 4, 2021







O aumento da fome, citado pelo ex-ministro, é revelado nos dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan). Nele, mostra que 19 milhões de brasileiros estão em situação de fome no pais. A comparação com 2018 (10,3 milhões) revela que são 9 milhões de pessoas a mais nessa condição.





Já na questão do desemprego, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o número de desempregados no Brasil está em 14,76 milhões de pessoas. A taxa de desemprego ficou em 14,6% no primeiro trimestre de 2021, até maio.









Na questão das mansões, Mandetta se refere ao caso do filho 01 do presidente, senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que comprou uma casa por R$ 5,97 milhões em um bairro nobre de Brasília quando seu patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de R$ 1,74 milhão. Atualmente, o salário de um senador é R$ 33.763.





Apesar de toda esta crise enfrentada pelo governo Bolsonaro, os protestos do 7 de Setembro foram inflamados pelo presidente Jair Bolsonaro, que faz uma série de ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e acusa o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de fraudar as eleições. Agora, milhares de apoiadores do presidente marcham para Brasília para pedir a queda das instituições e o golpe militar, caso o STF mantenha suas posições.

Luiz Henrique Mandetta já chegou a admitir algumas vezes que pode ser candidato à presidência da República nas eleições de 2022. Caso se concretize, ele vai concorrer contra o atual presidente Jair Bolsonaro.