Bolsonaro se irrita com apoiador que o questiona sobre desemprego; veja vídeo

Bolsonaro usou máscara para voltar a falar com apoiadores (foto: Reprodução/Twitter)



O questionamento de um eleitor sobre o desemprego no Brasil foi o suficiente para irritar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na manhã desta segunda-feira.









No local, um homem com a promessa de ter a fórmula para acabar com a falta de trabalho no país pediu para conversar com Bolsonaro. “Ô meu presidente, preciso conversar com o senhor”, disse o apoiador.





Impaciente, o chefe do Executivo respondeu: “Eu sei que você acaba o desemprego do Brasil, mas não... Explica pra alguém isso daí. Você tá todo dia aqui falando que acaba com o desemprego. Não dá para conversar. Me desculpe. Dá para conversar com um assessor meu?".



Bolsonaro se irritou com um apoiador agora há pouco %uD83D%uDE33 pic.twitter.com/eJTWCI3aUE %u2014 Samuel (@SamPancher) July 27, 2020





Bolsonaro voltou a dizer que, se parar para ouvir todo mundo no local, precisará "montar um escritório" no Alvorada. "Se todo mundo que vier aqui quiser falar comigo, eu vou montar um escritório... vou botar uma escrivaninha aqui e atender [aos apoiadores]".



O homem insistiu e uma funcionária do presidente se prontificou a atendê-lo mais tarde.