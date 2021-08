Eduardo Bolsonaro culpa esquerda pelo alto preço da gasolina no Brasil

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) culpou oposição pela alta do preço da gasolina (foto: Lula Marques/Divulgação - 31/10/2019)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) culpou a esquerda pelo alto preço da gasolina na bomba nesta segunda (23/8). O filho do presidente afirmou que a oposição, “ou seus idiotas úteis, não querem (sic) diminuir” o valor de venda do combustível.

A esquerda, ou seus idiotas úteis, não querem diminuir o preço da gasolina, eles fazem questão de ignorar os motivos que a encarecem. O objetivo é só desgastar o Presidente



Como dizia o mentor da New Left Saul Alinsky: "o motivo nunca é o motivo. O motivo é sempre a revolução" pic.twitter.com/vzskt6kPZL %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 23, 2021

Ele usou o print do comentário de um usuário no Facebook, que questiona o presidente sobre o preço da gasolina. Jair responde: “Tá, mas quanto é o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do seu governador? O litro da gasolina custa R$ 1,95 na refinaria".Eduardo Bolsonaro ainda cita o mentor da New Left, Saul Alinsky: “O motivo nunca é o motivo. O motivo é sempre a revolução", escreveu o deputado.Conforme omostrou nesta segunda, em 17 dias, o preço médio do litro da gasolina aumentou 3% na Grande BH. Do etanol subiu ainda mais: 6%.É verdade que o ICMS tem influência no preço de venda da gasolina, mas ele não é o único imposto. Em Minas, o governo Romeu Zema (Novo) cobra uma taxa de 31% de ICMS sobre a gasolina.Porém, além do ICMS e do valor da refinaria, entram na conta o custo do etanol anidro, a distribuição e revenda e três contribuições federais as quais Bolsonaro tem poder de decisão: a Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide); o Programa de Integração Social (PIS); e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).