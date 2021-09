Janones: 'Recebi hoje a associação dos cornos, não o corno do presidente'

AM

Janones recebeu o presidente da Associação dos Cornos (foto: Redes Sociais/Reprodução) O deputado federal André Janones (Avante-MG) fez uma piada, nesta sexta-feira (3/9), com as últimas acusações envolvendo a família Bolsonaro em um esquema de "rachadinhas". Na tarde dessa quinta-feira (2/9), o mineiro recebeu em seu gabinete o presidente da Associação dos Cornos Brasileiros. “Não o corno do presidente”, brincou.









De acordo com a denúncia, Bolsonaro deixou o esquema das "rachadinhas" após descobrir que Ana Cristina estava traindo-o. As informações são do jornalista Guilherme Amado.





“E acreditem vocês ou não, por mera coincidência, recebi ontem em meu gabinete, direto de Fortaleza, o presidente da associação dos cornos do Brasil, repito, o presidente da associação dos cornos, não o corno do presidente”, escreveu Janones nas redes sociais.

E acreditem vcs ou não, por mera coincidência recebi ontem em meu gabinete, direto de Fortaleza, o presidente da associação dos cornos do Brasil, repito, o presidente da associação dos cornos, não o cotno do presidente. O Zé Maria faz um trabalho sério no combate ao feminicidio. pic.twitter.com/fq9Zl4l6Sm %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) September 3, 2021





Após a notícia, a hashtag #BolsonaroCorno ficou entre os assuntos mais falados do Twitter. “Muitos de vocês tão sugerindo um novo associado, mas pelo que eu entendi do projeto a misoginia é algo que a associação combate, então essa filiação seria impossível”, afirmou Janones sobre a repercussão.