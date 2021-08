Apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff é arrombado no Rio

Ex-presidente Dilma (foto: JOSÉ CRUZ/AGENCIA BRASIL)

O apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff em Ipanema, na zona sul do Rio, foi arrombado. O imóvel estava desocupado - a petista mora em Porto Alegre -, e segundo sua assessoria nada foi roubado.Não há informações sobre quando o crime teria ocorrido. O caso foi registrado e está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon).A Polícia Civil informou que realizou perícia no local e imagens de câmeras de monitoramento foram solicitadas para identificar a autoria do crime.A assessoria da ex-presidente informou que ela aguardará as investigações antes de se posicionar.Nesta terça-feira, 3, Dilma participa de evento virtual de lançamento do livro Brasil: 5 Anos de Golpe e Destruição, produzido pela Fundação Perseu Abramo (FPA) juntamente com o Partido dos Trabalhadores. A obra é organizada pela economista Sandra Brandão.