Zema defende disciplina para colocar 'trem em cima dos trilhos'

Romeu Zema na cerimônia de 110 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (foto: Reprodução/Instagram Romeu Zema) Provável candidato à reeleição nas eleições gerais de 2022, Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, traçou nesta terça-feira (31/8) um paralelo com o "mundo militar" para abordar o desenvolvimento do governo. A declaração foi dada durante cerimônia de 110 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, capital mineira.









Também durante o discurso aos bombeiros, quando parabenizou os agentes e a corporação como um todo pelo trabalho realizado ao longo dos 110 anos, Zema estendeu a fala para além da gestão estadual. Segundo o governador, falta disciplina também para o Brasil.





"Temos muito o que aprender com o mundo militar, com esse mundo da disciplina. No Brasil, nosso povo, infelizmente, tem uma cultura que não valoriza e preza tanto essa disciplina, e desenvolvimento não se improvisa. Desenvolvimento exige disciplina durante décadas, e isso, infelizmente, tem faltado aos nossos governos, tanto em Minas quanto no Brasil", afirma.





Por fim, Zema considera que não existem "salvadores da pátria", mas sim trabalho constante. "Sempre estamos acreditando, infelizmente, em salvadores da pátria, em receitas milagrosas, e elas não existem. É disciplina, é fazer constantemente, dia após dia. Pode ser chato, pode ser entediante, pode ser difícil, mas é isso que nos levará a termos um estado que nos dê orgulho".