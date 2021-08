Bolsonaro diz que Biden tem 'obsessão' pela Amazônia

AM

Os presidentes Joe Biden e Jair Bolsonaro (foto: AFP/Reprodução Agência Brasil/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira (30/8), que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem uma obsessão por questões ambientais. O chefe do Executivo federal era aliado do ex-presidente dos EUA Donald Trump, rival de Biden nas eleições de 2020.

“Da minha parte, o Brasil está de portas abertas e pronto para continuar a conversa com o governo americano. Obviamente, o governo Biden é um governo mais de esquerda, é um governo que tem quase uma obsessão pela questão ambiental”, afirmou Bolsonaro.

De acordo com Bolsonaro, a obsessão de Biden atrapalha “um pouquinho”. “Porque o Brasil é o país que mais preserva o seu meio ambiente. A gente sofre ataques, o tempo todo, de países europeus. Eles não sabem o que é mata ciliar, porque não têm; aqui tem. Nós temos as mais rígidas legislações que tratam dessa questão”, disse.

Bolsonaro não apoiou as eleições de Biden, que afirmou durante campanha que iria fazer uma doação para que o Brasil parasse de “destruir” a Amazônia.