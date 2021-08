Vídeo que compara Bolsonaro e Dilma viraliza nas redes sociais; veja

Ex-presidente Dilma e presidente Jair Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução) Está circulando pelas redes sociais, nesta segunda-feira (30/8), um vídeo que compara os governos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Em um momento, Dilma fala sobre as medidas para combater o surto de zika vírus, em 2015. A petista cita as ações do governo para erradicar o vírus.

Em seguida, Bolsonaro fala sobre a COVID-19. O presidente nega os efeitos do vírus e fala diversas frases negacionistas. Neste dia, o chefe do Executivo debochou das mais de 500 mil mortes por COVID no Brasil.

Em outra parte, Dilma mostra uma placa inaugural de 224 obras e 38 universidades. Em seguida, Bolsonaro chama estudantes de “militantes”.

O vídeo segue fazendo comparações. Dilma aparece defendendo a bandeira LGBTQIA+, enquanto Bolsonaro faz piadas homofóbicas.

Confira