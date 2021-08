Pacheco encontra Guedes e se dispõe a buscar conciliação entre poderes

Presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e ministro da Economia, Paulo Guedes (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se encontraram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para a retomada das votações de projetos de lei (PL) no Congresso Nacional. Pelas redes sociais, Pacheco afirmou que tem o intuito de “manter permanente” diálogo com o Ministério da Economia.

“Coloquei-me à disposição do ministro para auxiliar na interlocução com o Judiciário e conciliarmos, entre os Poderes, os temas que realmente importam à população brasileira, que ainda atravessa a pandemia da COVID-19 e sofre com a crise econômica”, escreveu Pacheco.

Em entrevista coletiva, Pacheco também anunciou um acordo com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, para fixar o “teto de gastos” para precatórios. Essa é uma medida essencial para o governo alavancar o “Auxílio Brasil”, que deve substituir o Bolsa Família.