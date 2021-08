Renan Bolsonaro tatua rosto do pai no braço: 'Homenagear esse grande homem'

Tatuagem feita por Jair Renan Bolsonaro em homenagem ao pai (foto: Redes sociais/Reprodução) Jair Renan Bolsonaro, filho '04' do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (30/8) para anunciar que tatuou o rosto do pai em seu braço. O desenho foi feito em um estúdio de tatuagem de Brasília. , filho '04' doBolsonaro (sem partido), usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (30/8) para anunciar quedo pai em seu braço. O desenho foi feito em um estúdio de tatuagem de Brasília.

Em julho, há cerca de um mês, o cantor brasileiro lançou a canção 'Patriota Comunista', carregada de críticas a Jair Bolsonaro e sua gestão durante a pandemia do coronavírus.





A homenagem de Renan ao pai foi feita cerca de um dia depois dele participar de u ma festa clandestina com cerca de mil pessoas que foi interditada pela fiscalização da Prefeitura de Goiânia , na noite deste sábado (28/8). Na cidade, eventos sociais e corporativos estão autorizados, desde que respeitem o limite de 250 pessoas. Também está vetado o uso de pista de dança nos locais.





Além dele, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho ‘02’ do atual chefe do Executivo federal, também tem uma tatuagem do rosto do pai no braço.

