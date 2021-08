Festa com mil pessoas é interditada em Goiânia; Jair Renan estava no local

Jair Renan tirou foto com pessoas que estavam frequentando o evento clandestino em Goiânia (foto: Reprodução/Instagram)









Frequentadores da festa publicaram uma foto com o filho do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Além do próprio Jair Renan, os outros dois rapazes que aparecem nas imagens não estavam usando máscara. Essa, inclusive, foi a mesma condição vista pelos fiscais ao chegarem no local do evento, às 23h: pessoas sem o acessório de segurança e aglomeradas na pista de dança.





O descumprimento das regras, segundo o "Metrópoles", gerou uma multa de quase R$ 5 mil pela Vigilância Sanitária para o espaço de eventos . Além disso, o local foi autuado pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) em R$ 10 mil, por não ter autorização para realizar a festa.





Em Goiânia, eventos sociais e corporativos estão autorizados, desde que respeitem o limite de 250 pessoas. Também está vetado o uso de pista de dança nos locais.

Uma festa clandestina que recebia cerca de mil pessoas foi interditada pela fiscalização da Prefeitura de Goiânia na noite desse sábado (28/8). O evento também contou com a presença de Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).