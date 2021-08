Bolsonaro: 'Eu sei onde está o câncer do Brasil'

'Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento', diz Bolsonaro em vídeo postado no Twitter (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Em tom "enigmático", o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou em seu perfil no Twitter um vídeo no qual diz que "sabe onde está o câncer do Brasil”"Se esse câncer for curado, o corpo volta a sua normalidade. Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento", afirma chefe do Executivo nas imagens, sem citar nomes ou instituições.A gravação, que recupera um trecho de entrevista concedida por ele em 15 de abril ao Canal Rural, foi publicada horas depois depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), rejeitou a abertura do processo de impeachment apresentado por Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.