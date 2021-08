Sérgio Reis é internado em SP após prestar depoimento à PF

O cantor sertanejo Sérgio Reis, de 81 anos, foi internado na madrugada desta quarta-feira (25/8) no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Sérgio Reis foi internado no hospital na madrugada desta quarta-feira (25/8)

De acordo com a, Ângela Bavini, esposa do artista, confirmou que ele deu entrada na rede hospitalar às 4h da manhã de ontem devido a umainfecção na próstata, conhecida como prostatite. Segundo ela, os médicos disseram que a condição pode estar relacionada com estresse.