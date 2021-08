Comandante do Exército: 'Forças Armadas prontas para cumprir sua missão'

(foto: Marcos Corrêa/PR) Na cerimônia do Dia do Soldado, celebrado nesta quarta-feira (25/8), o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou que Marinha, Aeronáutica e Exército, estão "prontos a cumprir sua missão delegada pelos brasileiros, na Carta Magna".









O presidente Jair Bolsonaro esteve presente no evento, no Quartel General do Exército em Brasília, mas não discursou. Ao lado do mandatário, estavam o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-AP), ministros de Estado e outros integrantes do alto comando. O presidente de Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló, também compareceu ao encontro.





Apesar de ter confirmado presença, o ministro Luiz Fux não compareceu ao evento.





Solenidade





Durante o encontro, foram entregues condecorações da Ordem do Mérito Militar, a Medalha do Pacificador e a Medalha do Exército Brasileiro a personalidades, civis e militares. Após o discurso, houve apresentação artística do exército e desfile motorizado, a pé e de hipomóvel, com 1.461 militares e 90 viaturas.