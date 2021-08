Após sabatina de Aras, Alessandro Vieira e Rogério Carvalho batem boca

Alessandro Vieira e Rogério Carvalho (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Colegas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, trocaram ‘farpas’ via redes sociais, nesta terça-feira (24/8). A discussão começou após Vieira acusar o PT de se aliar com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e com o Centrão para a recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras.









Em resposta, Rogério Carvalho relembrou a avaliação de Alessandro com Bolsonaro. O senador era apoiador do chefe do Executivo antes da pandemia de COVID-19.





“Conversa pra boi dormir. Não fomos nós que pedimos voto e fizemos campanha para Bolsonaro na última eleição”, escreveu. “Conta outra! A todo momento defendemos a democracia e as instituições. O povo não é bobo!”, finalizou.





Na tréplica, Vieira voltou a atacar o Partido dos Trabalhadores (PT). “Concordo com a última frase: o povo não é bobo. Lembre dela”, escreveu.

Concordo com a última frase: o povo não é bobo. Lembre dela %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) August 24, 2021

Na tarde de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou a recondução de Aras no posto. Após a sabatina do PGR, que durou cerca de seis horas, 21 senadores do colegiado votaram a favor da indicação e apenas seis foram contra.





Presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) acatou um pedido de urgência feito pelo relator na CCJ da indicação de Aras, Eduardo Braga (MDB-AM), para que o plenário do Senado vote ainda nesta terça a recondução do procurador-geral ao cargo. Aras precisa receber os votos de 41 senadores para permanecer à frente da Procuradoria-Geral da República.