Ciro sobre Lula e Haddad: 'Seguem abraçando bandidos conhecidos'

Ciro Gomes (PDT) (foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL) O possível candidato à presidência da República em 2022, Ciro Gomes (PDT), voltou, nesta terça-feira (24/8), a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) via redes sociais. De acordo com o pedetista, Lula e Fernando Haddad (PT) "não possuem projeto, apenas paixão doentia pelo poder”.





Enquanto eu peço para debater os problemas do Brasil, eles seguem evitando. Não têm projeto, apenas paixão doentia pelo poder. Para obtê-lo pagam qualquer preço. São capazes de vender a própria honra e a honra do país. %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) August 24, 2021





Ciro também afirmou que tudo que Haddad tem na vida política deve a Lula. “Já eu, a ele não devo nada. Por isso sou livre para criticá-lo. Haddad, não! Tem que ser seu bajulador eterno, sempre da turma do amém”, explicou.





O líder pedetista foi ministro da Integração Nacional sob o comando de Lula em 2003 até 2006. Os dois compartilhavam uma grande amizade.





Ainda de acordo com o político, Haddad e Lula seguem “abraçando bandidos conhecidos” e “atacando quem os enfrenta de cabeça erguida”.





“Está aí minha missão: livrar o Brasil de Bolsonaro e do lulopetismo corrompido”, escreveu.

Eleições 2018





"A maior das fake news é a que me responsabiliza pela vitória de Bolsonaro porque viajei a Paris e nem teria votado no 2º turno. Os lulopetistas adoram essa mentira pelo motivo simples: ela tenta encobrir o fato de que a vitória de Bolsonaro foi fruto do antipetismo”, escreveu nas redes sociais.





Em 2018, durante as eleições que fizeram de Bolsonaro o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos) contra 47.040.906 votos (44,87%) de Fernando Haddad (PT), Ciro era considerado nome forte contra o “antipetismo”, movimento formado após escândalos de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores.





Terceira via nas eleições, Ciro recebeu 13.344.366 votos (12,47 % dos votos válidos) no primeiro turno.





Nos bastidores, a avaliação era que, caso Ciro, derrotado no primeiro turno, apoiasse a candidatura de Haddad, o petista teria grandes chances de vencer as eleições contra Bolsonaro.





Ciro não apoiou o petista e acabou viajando logo após o primeiro turno. Questionado sobre o segundo turno, o político afirmou que não apoiaria nenhum dos dois candidatos.