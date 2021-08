Ciro nega responsabilidade por eleição de Bolsonaro: 'Lulopetistas mentem'

A maior das fake news é a que me responsabiliza pela vitória de Bolsonaro porque viajei a Paris e nem teria votado no 2º turno. Os lulopetistas adoram essa mentira pelo motivo simples: ela tenta encobrir o fato de que a vitória de Bolsonaro foi fruto do antipetismo. #CiroDePerto pic.twitter.com/gSvpKMnfJt