Lula x Bolsonaro? Manifestante rouba faixa de bolsonaristas em Fortaleza

Manifestante rouba faixa de protesto contra Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução) Um vídeo onde um apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protagonizou um embate com um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o homem samba, brinca e afronta bolsonaristas após roubar uma faixa do protesto.









No vídeo, que viralizou, um grupo pequeno de bolsonaristas se manifestava contra Lula. Em apoio ao ex-presidente, um outro grupo se juntou do outro lado da rua.





Ao visualizar a cena, um jovem corre em direção ao grupo bolsonarista e rouba uma faixa que dizia “Lula Ladrão”.





Então, o apoiador do petista, dança, samba, manda beijo e grita com apoiadores. Ele é aplaudido pelos outros membros do grupo do petista.





A polícia foi chamada e uma viatura da PM esteve no local.

Após a confusão, o vídeo chegou até o ex-presidente. Lula usou as redes para comentar. "A gente não faz revolução só de cara feia, não... Faz com sorriso também. Aqui em Fortaleza eu fui testemunha disso isso. Povo bem humorado. O menino foi lá, tirou a faixa dos bolsonaristas e ainda pra provar que o povo pode tudo ele voltou e foi dançar na frente deles", escreveu.