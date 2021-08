Gilmar Mendes critica pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

(foto: Nelson Jr./SCO/STF) Muito provavelmente motivado pelo pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes; Gilmar Mendes se pronunciou, neste domingo (22/8), em suas redes sociais, aparentemente, em defesa do colega.









Em pouco mais de dez horas, a postagem havia rendido mais de 20 mil curtidas e perto de 10 mil comentários, seja favoráveis ou contrários.





Em uma das respostas, o internauta destacou: "Vocês do STF artificialmente e inconstitucionalmente abriram várias crises institucionais". Em outro, foi dito eu "Quem cria crise é o STF ao fugir de suas competências constitucionais". Alguns, pediram a saída do presidente Bolsonaro, como dizeres como "Na hora de derrubar o cara, Ministro" ou "Só derrubando o mito".





Protocolado





O pedido de impeachment de Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes foi protocolado no Senado ainda na sexta-feira (20/8), após um funcionário do Palácio do Planalto levar a documentação com 19 páginas mais anexos (102, no total), assinada pelo presidente da República e pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco.





Pelo estabelecido na Constituição Federal, cabe aos senadores analisar o eventual cometimento de infrações pelos magistrados do STF.





Vale lembrar que, em 14 de agosto, Bolsonaro havia adiantado que solicitaria a abertura de processos sobre as condutas de Moraes e do ministro Luis Roberto Barros, com o argumento de que ambos estariam extrapolado os limites da Constituição.