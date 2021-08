Randolfe sobre impeachment de Moraes: 'Bolsonaro, vá procurar o que fazer!'

Randolfe criticou Bolsonaro por pedido de impeachment contra Moraes (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disparou contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que nesta sexta-feira (20/8) protocolou no Senado um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes

Vice-presidente da CPI da COVID na Casa Legislativa, cuja a função é investigar as eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia, Randolfe lembrou de outros problemas vividos pelo Brasil, como a fome e o desemprego





“Bolsonaro, vá procurar o que fazer! Nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados, 19 milhões de famintos, inflação descontrolada! Cuide dos problemas reais do país e não fique arranjando mais problemas do que o nosso povo já tem!”, postou o senador nas redes sociais.





Randolfe é um dos principais críticos do presidente no enfrentamento à pandemia da COVID-19.





Segundo o presidente, Moraes e Luis Roberto Barroso feriram os princípios da Constituição Federal. No entanto, não há nenhum pedido de impeachment contra Barroso, presidente do Tribunal SUperior Eleitoral (TSE).





A rusga de Bolsonaro com Moraes está relacionada a investigações contra ele mesmo e seus aliados que o ministro conduz no STF. É o caso, por exemplo, dos inquéritos das Fake News e das Milícias Digitais, que apuram ataques a ministros do Supremo e ao sistema democrático.





Nesta semana, Moraes pediu que Bolsonaro fosse investigado por vazar informações de uma investigação da Polícia Federal sobre crimes eleitorais em 2018.