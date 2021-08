Prefeito de Santa Luzia participa de festa com quase 200 convidados

Festa particular registrou aglomeração e descumprimento de normas sanitárias (foto: Reprodução/Instagram Delegado Christiano Xavier) O prefeito de Santa Luzia, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Delegado Christiano Xavier (PSD) esteve em uma festa particular na noite desse sábado (21/08) no próprio município com quase 200 convidados. O chefe do Executivo foi alvo de críticas pelo comparecimento, por conta da pandemia de COVID-19, mas afirmou em publicação nas redes sociais que o evento recebeu o aval da prefeitura e aconteceu a céu aberto.





Apesar da posição de Silveira, foi possível notar a formação de aglomerações pelo espaço - um haras - e outros descumprimentos das medidas contra a COVID-19, como a não utilização de máscaras de proteção. "Complicado viu, com essa variante que está circulando. Meus filhos ainda não foram vacinados. Aglomeração não é o momento", comentou uma usuária na publicação do prefeito.





A cidade começa a vacinar contra o coronavírus, nesta segunda-feira (23/8), moradores com 29 anos. O imunizante estará disponível em todas as unidades básicas de saúde do município, das 10h às 16h, conforme disponibilidade de doses. Também poderão vacinar o público que faz parte dos demais grupos elegíveis à vacinação e que ainda não foram vacinados.





Segundo os dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) mais atualizados relativos à Santa Luzia, da última sexta-feira (20), 8.108 casos foram registrados na cidade, com 492 mortes. 107.113 moradores tomaram a primeira dose, enquanto 37.952 receberam a segunda, ainda segundo o mesmo boletim.



O Estado de Minas procurou o prefeito, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.