Deputados podem votar texto que apoia a produção de vacina antiCOVID em MG

Apoio à produção de vacina em MG é tema de projeto de lei que avança na Assembleia Legislativa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Gafe e diálogo lento fizeram MG perder vacina

Osjá podem votar, em primeiro turno, o Projeto de Lei (PL) que autoriza o governo de Minas Gerais a firmar acordo com a) para a produção de. O texto, aprovado nesta quarta-feira (18/8) pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, trata do papel do poder Executivo na garantia de apoio técnico, científico e financeiro à pesquisa e produção de imunizantes. Agora, a ideia segue para análise em plenário.A proposta foi elaborada pelo deputado Repórter Rafael Martins (PSD). Durante a tramitação, parlamentares incluíram dispositivo que determina que o estado dará suporte à pesquisa e produção de vacinas, antígenos e insumos necessários ao desenvolvimento de imunizantes. Se o projeto for aprovado pelo conjunto de deputados, esse dispositivo passará a constar na lei que garante injeções contra oa todos os habitantes dePara a produção das vacinas antiCOVID, a ideia é que a Funed possa estabelecer parcerias com laboratórios produtores de vacinas que tenham aval legal para operação. Para subsidiar as eventuais parcerias da entidade pública, o governo utilizará, segundo o projeto, os recursos do Fundo Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica (FIIT), instituído em 2008.Rafael Martins apresentou o projeto em janeiro deste ano, quando a campanha de vacinação começava e caminhava a passos lentos. Com o avanço da imunização, o objetivo é viabilizar que a Funed atenda eventuais necessidades por mais doses. Ontem, a Saúde estadual comunicou que já há transmissão comunitária da variante delta "Tenho muito orgulho desse projeto de lei, que evidencia a Funed como fundação capaz de produzir esse imunizante tão necessário para a nossa população", disse o deputado."Em nosso estado, a Funed tem larga tradição na produção de vacinas e soros e é dotada de profissionais qualificados, de equipamentos e instalações adequadas. Consideramos fundamental utilizar a capacidade instalada da fundação para produzir vacinas contra o coronavírus, único meio de conter a pandemia", defendeu o presidente da Comissão de Saúde, João Vítor Xavier (Cidadania), que relatou o texto no colegiado.Em janeiro, orevelou que o governo estadual chegou a costurar acordo com a Sinopharm, laboratório chinês que desenvolveu um imunizante contra o coronavírus. As negociações fracassaram em agosto do ano passado, após representantes do Palácio Tiradentes terem proposto uma reunião às 16h, de Brasília - 3h, em Pequim Além da gafe diplomática, os responsáveis pela tratativa apontaram lentidão de Minas Gerais nas conversas. Já havia um memorando de entendimento (MoU, em inglês) firmado entre as partes, para celebrar o início das negociações.À época, uma fonte ligada à Funed assegurou à reportagem que, se o acordo tivesse saído do papel, o imunizante já poderia estar sendo produzido na fundação.