'O artigo 142 pode ser usado', diz general Heleno sobre intervenção militar

(foto: Evaristo Sa/AFP)

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou que adas Forças Armadas no sistema democrático brasileiro atual pode ocorrer. "O artigo 142 é bem claro, basta ler com imparcialidade. Se ele (artigo) existe no texto constitucional, é sinal de que pode ser usado", afirmou emao programa Direto ao ponto, da Rádio Jovem Pan, na noite desta segunda-feira (16/8).