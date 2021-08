CPI da COVID ouve autor do 'estudo paralelo' do TCU nesta terça-feira

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID ouve, nesta terça-feira (17/8), o auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele é autor do "estudo paralelo" mencionado pelo presidente da República para sustentar ade que as mortes pelo novo coronavírus foram infladas pelos gestores locais. Como o TCU negou prontamente a autoria do documento, o caso perdeu relevância para os senadores que integram a CPI.

A volta do interesse surgiu, entretanto, após Silva Marques afirmar à Corregedoria do tribunal que o documento foi. No depoimento, o servidor chamou Jair Bolsonaro de "irresponsável" por fazer a divulgação indevida. Mesmo com um habeas corpus que garante a Silva Marques o direito de permanecer em silêncio, a cúpula da CPI acredita que a oitiva pode trazer maispara o já anunciado indiciamento do presidente da República pela comissão parlamentar.

Isso porque, no depoimento à corregedoria, em 28 de julho, o auditor teceu críticas a Bolsonaro. A expectativa dos senadores é de que o auditor confirme as acusações, comprometendo ainda mais o chefe do Executivo pela condução do enfrentamento à pandemia.

"Achei totalmente irresponsabilidade o mandatário da nação sair falando que o tribunal tinha um relatório publicado, que mais da metade das mortes por COVID não era por COVID. Eu achei uma afronta a tudo que a gente sabe que acontece, a todas as informações públicas, à ciência", afirmou Marques à corregedoria. Sem que houvesse ligação com processos já abertos no TCU, o relatório, sustentando que metade das mortes creditadas à COVID-19 não ocorreu por causa da doença, foi inserido no sistema da Corte.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) destacou à reportagem a importância do relato do servidor prestado à corregedoria. "O servidor confirma que o presidente pegou um documento sem timbre, sem assinatura, e levou adiante, de forma irresponsável. Não tem como desdizer o que disse à corregedoria", avaliou.

Tebet acredita que o depoimento corrobora para enquadrar Bolsonaro em crimes já discutidos entre os senadores ou até mesmo abrir uma nova vertente. Jair Bolsonaro deve ser enquadrado nos crimes de responsabilidade, por retardar a compra de vacinas, além de charlatanismo, publicidade enganosa, medicina ilegal e curandeirismo. Agora, falsidade material, quando se cria um documento falso ou altera o verdadeiro, também é uma hipótese a ser estudada por meio do depoimento de hoje, ou pelo menos a participação no delito.

Ao defender-se, o auditor sustentou que o arquivo preparado por ele não tinha qualquerao TCU. "Não tinha cabeçalho, não tinha identidade visual, data, assinatura, não tinha destaques grifados com marca texto, nada disso", disse, completando que o documento foi alterado. O servidor disse ter mandado o rascunho para o pai, o coronel da reserva Ricardo Silva Marques, quea Bolsonaro. Os dois foram colegas na Academia Militar das Agulhas Negras.