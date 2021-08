Apoiador de Bolsonaro abraça Randolfe: 'Aqui no Amapá eu sou você'

Apoiador do presidente abraça Randolfe (foto: Redes Sociais/Reprodução) Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), compartilhou um vídeo, nesta segunda-feira (16/8), onde ele abraça um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Sou Bolsonaro em Brasília, aqui no Amapá sou Randolfe Rodrigues”, diz o homem ao abraçar o senador. O vice-presidente dasenador(REDE-AP), compartilhou um vídeo, nesta segunda-feira (16/8), onde ele abraça um apoiador do presidente Jair(sem partido). “Sou Bolsonaro em Brasília, aqui nosou Randolfe Rodrigues”, diz o homem ao abraçar o senador.





E fui abordado por um apoiador do presidente, mas calma aí! Mais uma vez, o reconhecimento ao nosso trabalho pelo Amapá falou mais alto, o que muito me alegra. Vamos vencer o ódio, com amor e respeito! pic.twitter.com/12O3lnBkJV %u2014 Randolfe Rodrigues %uD83D%uDC89%uD83D%uDC53 (@randolfeap) August 16, 2021

Nas imagens compartilhadas pelo vice da CPI, o homem aparece com uma camisa com o rosto do presidente estampado. “Mas aqui no Amapá eu sou Randolfe, Amapá é Randolfe. Boslonaro é só em Brasília”, brincou.

O parlamentar é o líder da oposição no Senado e é vice-presidente da CPI da COVID que investiga omissões no combate à pandemia e pode atingir o presidente.





Nos últimos meses Randolfe e Bolsonaro vem trocando farpas e ofensas. O chefe Executivo Federal chegou a chamar o senador de “gazela saltitante” e Randolfe mandou a Bolsonaro deixar de ser “vagabundo”.