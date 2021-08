Rodrigo Pacheco: 'Congresso não permitirá retrocessos'

O presidente do(DEM-MG), reagiu aos ataques do presidente(sem partido), que convocou apoiadores a se manifestarem contra o Supremo Tribunal Federal () e contra o. De acordo com Pacheco, onão vai tolerar nenhum tipo de retrocesso na democracia brasileira.

“O diálogo entre os Poderes é fundamental e não podemos abrir mão dele, jamais. Fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são um desserviço ao país”, disse Pacheco.

Bolsonaro vem defendendo que a manifestação, convocada para o dia 7 de setembro, mostre o apoio popular pelas Forças Armadas.

“Portanto, é recomendável, nesse momento de crise, mais do que nunca, a busca de consensos e o respeito às diferenças. Patriotas são aqueles que unem o Brasil, e não os que querem dividi-lo”, afirmou. “E os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos”, declarou Rodrigo Pacheco.

Nos últimos meses, o presidente vem falando a apoiadores, mais uma vez sem provas , que ganhou as eleições em primeiro turno. De acordo com ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.

Bolsonaro foi eleito, no turno complementar, o 38º presidente da República com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos), contra 47.040.906 votos (44,87%) de Haddad.

No sábado (14/8), Bolsonaro anunciou que vai levar a Pacheco um pedido para instaurar processo contra os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Segundo o chefe do Executivo, os dois “extrapolam com atos os limites constitucionais”.