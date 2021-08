Para alguns militares, 'Bolsonaro é tosco, mas é melhor ele do que Lula'

(foto: CB/D.A Press)

O jornalista Vicente Nunes, do Blog do Vicente , no, ressalta, em uma postagem, que 'apelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva' é o ponto de convergência entre Bolsonaro (sem partido) e as Forças Armadas. "Dia sim, outro também, o presidente Jair Bolsonaro faz questão de dizer que as Forças Armadas estão do seu lado, inclusive para aventuras. Há, como se sabe, muito exagero nas palavras do Bolsonaro, mas há um ponto que une, com força, o presidente e os fardados: a obsessão pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando o petista entra na pauta, os laços entre o presidente e as Forças Armadas se estreitam.'