Ciro diz que Bolsonaro subornou a cúpula militar: 'Partido miliciano'

Ciro Gomes já anunciou que será pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2022 (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta terça-feira (10/8) que a cúpula militar está sendo 'subornada' pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e se transformando em um 'partido miliciano'. O ex-ministro









“Em vez de os militares moderarem Bolsonaro, ele subornou essa cúpula militar que está perigosamente sendo transformada em um partido político miliciano. Esse problema é o que temos que enfrentar agora”, disse Ciro durante entrevista no programa Conversa com o Bial, da TV Globo.

Ciro ainda chamou o chefe do Executivo de 'canalha' e disse que, quando ele ainda era deputado federal, roubava dinheiro público. "Eu conheço o Bolsonaro e sei que o Bolsonaro é um grande canalha desde sempre. Eu fui contemporâneo dele deputado. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete, roubava dinheiro de funcionários fantasmas, roubava dinheiro do auxílio moradia. E o Bolsonaro sempre foi um cara ligado a tortura, às milícias", declarou.









"Eu venho de longa data, o Lula também. O Lula comete equívocos estratégicos que têm uma explicação: o lulocentrismo. O egolatrismo absolutamente sem contraste e agora piorado porque os grandes amigos que ele tinha que diziam 'menos, Lula' morreram todos. Ele está cercado de bajuladores de quinto nível. O ego do Lula agora não tem reparo, não tem contradição, despirocou geral. Não mudou nem uma ideia sobre nada. E agora tá piorado, porque ele considera, vamos dizer, que o crime compensa", disse.